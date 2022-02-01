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Украина запросила у Польши целый список военного оборудования, - МИД
Украина передала Польше список военного оборудования, которое необходимо для укрепления ВСУ на фоне российской угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
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"На повестке дня есть ряд вопросов. Беспилотники тоже есть среди них. Представили нашим польским коллегам список военного оборудования, которое нам нужно", - сказал глава МИД.
По словам Кулебы, он не сомневается в помощи и поддержке Польши, но раскрыть детали о запрошенном военном оборудовании отказался. При этом он сослался на то, что оружие, как и деньги, любит тишину.
Напомним, Польша будет эвакуировать украинцев, если Россия нападет. Но чем больше помощь украинской армии, тем меньше шансов на эскалацию конфликта, считает польская сторона.
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