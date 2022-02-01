Почта

Украина запросила у Польши целый список военного оборудования, - МИД

Украинский МИД не сомневается, что поляки окажут поддержку
 |  Автор: Юрий Кобзар
Украина запросила у Польши целый список военного оборудования, - МИД
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Украина передала Польше список военного оборудования, которое необходимо для укрепления ВСУ на фоне российской угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Читайте также: Премьер Польши сравнил Россию с вулканом

"На повестке дня есть ряд вопросов. Беспилотники тоже есть среди них. Представили нашим польским коллегам список военного оборудования, которое нам нужно", - сказал глава МИД.

По словам Кулебы, он не сомневается в помощи и поддержке Польши, но раскрыть детали о запрошенном военном оборудовании отказался. При этом он сослался на то, что оружие, как и деньги, любит тишину.

Напомним, Польша будет эвакуировать украинцев, если Россия нападет. Но чем больше помощь украинской армии, тем меньше шансов на эскалацию конфликта, считает польская сторона.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK