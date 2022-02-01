Украина запросила у Польши целый список военного оборудования, - МИД

Украинский МИД не сомневается, что поляки окажут поддержку

Украина передала Польше список военного оборудования, которое необходимо для укрепления ВСУ на фоне российской угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

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"На повестке дня есть ряд вопросов. Беспилотники тоже есть среди них. Представили нашим польским коллегам список военного оборудования, которое нам нужно", - сказал глава МИД.

По словам Кулебы, он не сомневается в помощи и поддержке Польши, но раскрыть детали о запрошенном военном оборудовании отказался. При этом он сослался на то, что оружие, как и деньги, любит тишину.

Напомним, Польша будет эвакуировать украинцев, если Россия нападет. Но чем больше помощь украинской армии, тем меньше шансов на эскалацию конфликта, считает польская сторона.

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