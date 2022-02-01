Украина направила в Польшу список необходимого военного оборудования

Среди перечисленного военного оборудования есть беспилотники, но в МИД Украины отказались раскрыть подробности.

Украина передала Польше список необходимого военного оборудования. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita во вторник, 1 февраля.

"На повестке дня есть ряд вопросов. Беспилотники тоже есть среди них. Представили нашим польским коллегам список военного оборудования, которое нам нужно", - сказал Кулеба.

При этом министр отказался вдаваться в подробности, отметив, что оружие, как и деньги, любит тишину. Кулеба подчеркнул, что не сомневается в помощи и поддержке Польши.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, чем Польша поможет Украине. Моравецкий отметил, что Польша открыта к экономическому сотрудничеству и помощи Украине.

Также сообщалось, что Польша готова эвакуировать часть украинцев в случае вторжения РФ. Чем больше помощь армии Украины, тем меньше риск эскалации конфликта, заявил Матеуш Моравецкий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet