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Украина направила в Польшу список необходимого военного оборудования
Украина передала Польше список необходимого военного оборудования. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita во вторник, 1 февраля.
"На повестке дня есть ряд вопросов. Беспилотники тоже есть среди них. Представили нашим польским коллегам список военного оборудования, которое нам нужно", - сказал Кулеба.
При этом министр отказался вдаваться в подробности, отметив, что оружие, как и деньги, любит тишину. Кулеба подчеркнул, что не сомневается в помощи и поддержке Польши.
Напомним, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, чем Польша поможет Украине. Моравецкий отметил, что Польша открыта к экономическому сотрудничеству и помощи Украине.
Также сообщалось, что Польша готова эвакуировать часть украинцев в случае вторжения РФ. Чем больше помощь армии Украины, тем меньше риск эскалации конфликта, заявил Матеуш Моравецкий.
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