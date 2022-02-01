Джонсон в гостях. Новый формат сотрудничества

Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с рабочим визитом и уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев на фоне не прекращающихся разговоров о наступлении России на территорию Украины. За последние дни Лондон благодаря своей бескомпромиссной позиции превратился чуть ли не в главного союзника Киева в рамках противостояния российской агрессии. Кроме того, накануне визита Джонсона появились слухи о новом союзе Украины – Польши – Великобритании. Так что же принесет Украине приезд британского премьера?

Жесткие санкции

Британия уже подготовила расширенные санкции против России на случай новой агрессии против Украины. Расширенный режим будет означать, что под санкции может попасть гораздо более широкий круг лиц и предприятий из-за их важности для Кремля.

Новые ограничения будут готовы в случае необходимости нанести удар российскому государству и его стратегическим интересам "там, где это действительно больно", заявили в британском правительстве. Режим также предполагает, что Британия сможет действовать вместе с США и другими союзниками, чтобы заморозить активы и запретить поездки определенному кругу лиц.

"Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия России против Украины, имеете ли более широкое значение для Кремля, мы будем иметь право наложить на вас санкции. Все варианты возможны и спрятаться будет негде.

Это станет самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-то был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского Союза", - прокомментировала глава МИД Британии Лиз Трасс.

Она добавила, что Британия ясно дала понять, что единственный путь вперед для России - это деэскалация, прекращение агрессивной кампании гибридной войны и начало содержательных переговоров.

Закон должен вступить в силу с 10 февраля.

Новый союз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией. По его словам, с инициативой создания такого формата выступила Украина в октябре 2021 года. "Честно говоря, было досадно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнерам, поэтому еще раз повторяю: верьте в свое государство. Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые живо откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад", - отметил Кулеба.

Новый формат является частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины, что предусмотрено Стратегией внешней политики.

"Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания когда-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой", - отметил глава МИД.

Новый альянс, отметил он, основывается не на локальной географии, а на общих принципах Украины, Польши и Британии, стремлении укреплять безопасность и развивать торговлю и готовность к конкретным действиям.

"Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз для безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и для региона в целом", – детализировал Кулеба.

Он отметил, что о создании формата официально должны были объявить 2 февраля в Киеве с приездом главы МИД Британии Лиз Трасс, но поскольку она заразилась коронавирусом, объявление откладывают.

"В это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат. Сохраняйте терпение, верьте в себя и Украину", - добавил Кулеба.