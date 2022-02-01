Зеленский и Джонсон обсудили санкции против РФ

На встрече украинского и британского лидеров обсуждался комплекс шагов по сдерживанию России.

Вторжение РФ в Украину станет поражением для российского президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Это было бы и военной катастрофой как для России, так и для мира. Потенциальное вторжение было бы поражением Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа", - сказал Джонсон.

При этом он пообещал применить санкции в отношении агрессора в случае вторжения в соседнее государство. Причем санкции будут применены практически моментально - "в ту самую минуту, как только нога российского солдата пересечет границу".

Владимир Зеленский подчеркнул, что любые санкции действенны до вторжения, а не после.

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию РФ. Здесь мое мнение известно: любые меры действенны "до", а не "после". Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее британское решение", - заявил Зеленский.

Он также рассказал, что Британия поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет.

Также Джонсон добавил, что рассчитывает в среду, 2 февраля, провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Напомним, Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом 1 февраля. Ради визита в Украину Джонсон отменил поездку в Японию.



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