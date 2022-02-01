Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью с президентом Румынии

Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис провели телефонный разговор в 30-ую годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Румынией.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента во вторник, 1 февраля.

Собеседники обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Румынией. Партнеры подтвердили взаимную настроенность на дальнейшее всестороннее развитие двустороннего сотрудничества.

Зеленский ознакомил Йоханниса с актуальной ситуацией безопасности на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, а также вдоль границы Украины. Они также обсудили ситуацию в Черном море и практические инициативы Украины, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе.

Кроме того, Зеленский и Йоханнис обменялись мнениями по реализации Украиной стратегии евроинтеграции. Зеленский отметил важность предоставления европейской перспективы Украине и выразил надежду на поддержку со стороны Румынии.

Также собеседники обсудили состояние реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности, строительство мостового перехода через реку Тиса. Также внимание уделили украинско-румынскому сотрудничеству в сфере образования. Они подтвердили взаимную настроенность способствовать сохранению культурного наследия Украины и Румынии, в частности, путем реализации соответствующих проектов обоими государствами.

Наконец, Владимир Зеленский пригласил Клауса Йоханниса посетить Украину в удобное время.

Напомним, что ранее Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили инвестиции и оборонную помощь Украине. На встрече разговор шел о совместной работе по укреплению оборонной и финансовой устойчивости Украины.

Также сообщалось, что Зеленский встретился с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Глава правительства Великобритании прибыл на встречу с украинским президентом прямо из аэропорта.

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