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Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью с президентом Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента во вторник, 1 февраля.
Собеседники обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Румынией. Партнеры подтвердили взаимную настроенность на дальнейшее всестороннее развитие двустороннего сотрудничества.
Зеленский ознакомил Йоханниса с актуальной ситуацией безопасности на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, а также вдоль границы Украины. Они также обсудили ситуацию в Черном море и практические инициативы Украины, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе.
Кроме того, Зеленский и Йоханнис обменялись мнениями по реализации Украиной стратегии евроинтеграции. Зеленский отметил важность предоставления европейской перспективы Украине и выразил надежду на поддержку со стороны Румынии.
Также собеседники обсудили состояние реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности, строительство мостового перехода через реку Тиса. Также внимание уделили украинско-румынскому сотрудничеству в сфере образования. Они подтвердили взаимную настроенность способствовать сохранению культурного наследия Украины и Румынии, в частности, путем реализации соответствующих проектов обоими государствами.
Наконец, Владимир Зеленский пригласил Клауса Йоханниса посетить Украину в удобное время.
Напомним, что ранее Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили инвестиции и оборонную помощь Украине. На встрече разговор шел о совместной работе по укреплению оборонной и финансовой устойчивости Украины.
Также сообщалось, что Зеленский встретился с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Глава правительства Великобритании прибыл на встречу с украинским президентом прямо из аэропорта.
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