Курс валют на 2 февраля: гривна продолжает укрепляться

Гривна подорожала на 14 копеек по отношению к доллару США и на 14 копеек по отношению к евро.

Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек, установив его на 2 февраля на уровне 28,32 гривны. Об этом свидетельствуют данные регулятора во вторник, 1 февраля.

Официальный курс гривны к евро установился на уровне 31,89 грн (на 1 февраля - 31,75 гривны).

Напомним, что ранее Нацбанк начал скупать дешевеющий доллар. В январе центробанк продал валюты на 1,5 миллиарда долларов, а на этой неделе купил уже 200 миллионов долларов.

Ситуация на валютном рынке стабилизируется - НБУ

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