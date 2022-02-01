Полиция проверяет версии смерти боксера Вирчиса

Полицейские опрашивают родственников и знакомых, проверяют наличие у погибшего проблем в личной и профессиональной жизни.

Основными версиями смерти известного украинского боксера является самоубийство или доведение до самоубийства. Опрашиваются родные и знакомые спортсмена, свидетели и очевидцы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства, проверяют наличие у погибшего проблем в личной и профессиональной жизни.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – умышленное убийство с отметкой "самоубийство". После проведения всех необходимых следственных действий в уголовном производстве будет принято окончательное процессуальное решение.

Напомним, в ночь на 28 января в Днепровском районе Киева прохожий обнаружил мужчину с петлей на шее. Погибшим оказался – известный боксер Владимир Вирчис.



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