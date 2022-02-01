Заробитчане в 2021 перевели в Украину $15 млрд

Сумма, перечисленная украинскими трудовыми мигрантами домой, стала рекордной в 2021 году, превысив на четверть показатель 2020 года.

В декабре 2021 года объем частных переводов в Украину из-за границы составил 1,343 млрд долларов - на 12,6% больше, чем в 2020 году (1,193 млрд долларов). Об этом сообщает НБУ во вторник, 1 февраля.

Всего за январь-декабрь 2021 года в Украину поступило 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11,980 млрд долларов).

Нацбанк учитывал в статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-декабре 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 6,890 млрд долларов, что на 2,319 млрд долларов больше, чем за этот же период годом ранее (4,571 млрд долларов).

Напомним, что ранее украинская диаспора стала наибольшей в Чехии. В республике 4,7% населения составляют иностранцы. При этом на граждан Украины приходится 1,4%.

Также сообщалось, что Польша в 2021 году увеличила выдачу виз украинцам почти на треть. Больше всего виз выдали генконсульства Польши во Львове, Луцке и Харькове. Всего выдали более 760 тысяч виз.

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