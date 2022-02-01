Суд арестовал подозреваемого в подготовке массовых беспорядков Голубана

Задержанных подозреваемых, собирающихся устроить массовые беспорядки в Киеве, суд отправил под арест.

Печерский районный суд избрал меры пресечения лицам, планировавшим массовые беспорядки на территории Украины. Организатору суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Такая же мера пресечения назначена второму фигуранту.

Подозреваемые были задержаны в Киеве 30 января. Они планировали массовые беспорядки в центре столицы.

"Печерский райсуд Киева арестовал полковника Юрия Голубана… Следствие считает, что на 31 января подозреваемые готовили массовые беспорядки и жестокие столкновения с полицией под Офисом президента. Планировали создать картинку для СМИ с пострадавшими от действий полиции... Заказчиков следствие все еще устанавливает: изучает связи подозреваемых с сепаратистами в "республиках" и спецслужбами РФ", - пишет издание Ґрати.

Сам Голубан отрицает, что он причастен к массовым беспорядкам. По его словам, его провоцировали сотрудники полиции. В разговоре он говорил, что нельзя применять насилие к полицейским и совершать беспорядки, "но почему-то это не включили в видео, которое показали на брифинге Нацполиции".

Вторым подозреваемым в деле о подготовке массовых беспорядков в Киеве и регионах вместе с Юрием Голубаном является некто 30-летний Александр Иванов, отмечает издание.

Он тренер по борьбе в центре военно-патриотического воспитания молодежи Десантник и бывший патрульный полицейский. В комментарии журналистам он сказал, что к организации акции причастен лидер Традиции и порядка.

Александр Иванов. Telegram/Ґрати

Накануне появилось видео задержания Юрия Голубана. Правоохранители в помещении, где был задержан подозреваемый нашли коробки с файерами и плакаты с надписями: "Скажем нет тарифному геноциду" и "Высокие тарифы вместо борьбы с коррупцией".



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