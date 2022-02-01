Экс-судье Чаусу изменили меру пресечения

Если Чаус внесет залог, то сможет свободно передвигаться по Киеву. Однако он должен сдать паспорт и носить электронный браслет.

Бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, обвиняемому в коррупции, судьи Высшего антикоррупционного суда назначили 717 900 гривен залога. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

До этого Чаус пребывал под круглосуточным домашним арестом, который был ему назначен еще в августе 2021 года.

"В последнем решении суда о продлении этой меры указано, что в соответствии с ч.6 ст. 181 УПК Украины, общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может быть больше шести месяцев. Поэтому предельный срок домашнего ареста Чауса якобы истекает 3 февраля и Чаусу нужно было менять меру пресечения. Хотя досудебное расследование уже давно завершено и сейчас идет судебное разбирательство. Прокурор инициировала изменение домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично и назначил Чаусу залог", - говорится в сообщении.

Теперь в течение пяти дней Чаус должен внести залог, тогда он сможет свободно передвигаться по Киеву. При этом он и дальше должен придерживаться ряда обязанностей. Например, воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – два месяца.

Напомним, 12 января суд продлил Чаусу домашний арест. На последнее заседание по своему делу он не явился из-за проблем со слухом.

В ноябре прошлого года НАБУ направило в суд дело Чауса. В НАБУ напомнили, что в августе 2016 года детективы бюро разоблачили экс-судью "на горячем". Он требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $150 тысяч.



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