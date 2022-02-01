Магалецкая подала в отставку с поста главы Госпродпотребслужбы

Владислава Магалецкая подала заявление из-за "настоятельных рекомендаций врачей в связи с состоянием здоровья на ближайшие несколько месяцев".

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая подала в отставку по состоянию здоровья. Об этом она сообщила в Facebook во вторник, 1 февраля.

"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпродпотребслужбы по собственному желанию. Причина – настоятельные рекомендации врачей в связи с состоянием здоровья на ближайшие несколько месяцев. Работа в должности главы Госпродпотребслужбы требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время просто физически не смогу", - написала Магалецкая.

Она добавила, что считает неправильным брать длинный больничный и оставлять ведомство без руководства на время своего лечения.

"Слишком много усилий, времени и энергии было возложено на то, чтобы реформировать Госпродпотребслужбу, сделать ее более современной, европейской и эффективной: реформы должны быть продолжены, достигнутые результаты должны стать фундаментом для дальнейшего роста, запущенные проекты должны быть реализованы до конца", - резюмировала Магалецкая.

Напомним, что ранее был назначен временный руководитель ГНСУ. Татьяну Кириенко Кабмин назначил временным руководителем Государственной налоговой службы Украины.

Также сообщалось, что Рада назначила троих членов Нацсовета по телерадиовещанию. Нардепы проголосовали за троих кандидатов, которые займут вакантные должности в Нацсовете.

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