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Зеленский и Джонсон посетили Софийский собор
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером во вторник, 1 февраля, посетили Национальный заповедник София Киевская. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.
Отмечается, что лидеры двух государств прослушали рассказ об истории Софийского собора, а также осмотрели мозаики и фрески, украшенные интерьером храма.
"Премьер-министр Великобритании сделал запись в книге посетителей собора", - добавили в пресс-службе.
Cмотрите фотогалерею: Зеленский и Джонсон посетили Софийский собор
Напомним, Борис Джонсон находится в Украине с официальным визитом. В ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером он заявил, что вторжение России в Украину станет поражением для российского президента Владимира Путина, и пообещал применить санкции против Москвы в случае нападения.
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