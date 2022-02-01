Премьер-министр Великобритании прослушал рассказ об истории Софии Киевской и сделал запись в книге посетителей.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером во вторник, 1 февраля, посетили Национальный заповедник София Киевская. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Отмечается, что лидеры двух государств прослушали рассказ об истории Софийского собора, а также осмотрели мозаики и фрески, украшенные интерьером храма.

"Премьер-министр Великобритании сделал запись в книге посетителей собора", - добавили в пресс-службе.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский и Джонсон посетили Софийский собор

Напомним, Борис Джонсон находится в Украине с официальным визитом. В ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером он заявил, что вторжение России в Украину станет поражением для российского президента Владимира Путина, и пообещал применить санкции против Москвы в случае нападения.

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