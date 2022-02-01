В Украине существенно подорожало топливо

Стоимость бензина А-92 составляет 31,92 гривны за литр, А-95 - 32,81 гривны, а дизельного топлива - 32,14 гривны за литр.

На АЗС Украины в январе цены на топливо в среднем выросли на 2,5-2,75 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, сообщает во вторник, 1 февраля, Enkorr.ua.

Так, с 4 января по 1 февраля стоимость бензина А-92 в среднем по стране увеличилась на 2,48 гривны за литр - до 31,92 гривны, бензина А-95 - на 2,6 гривны за литр, до 32,81 гривны, а дизельного топлива - на 2,74 гривны за литр, до 32,14 гривны.

Как указано, розничные цены на топливо выросли вследствие корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Как сообщалось, в Украине за год автогаз подорожал на 50%. При этом бензин А-92 вырос в цене на 24%, а дизельное топливо - на 23%.

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