Появилось видео первых минут после ДТП с участием нардепа Трухина

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал коллегу выйти из политсилы и сотрудничать со следствием.

В Сети обнародовали видео с нательных камер полицейских, на котором зафиксированы первые моменты после ДТП с участием народного депутата из Слуги народа Александра Трухина. Ролик вечером во вторник, 1 февраля, опубликовала Украинская правда.

Так, на видео слышно, как нардеп просит правоохранителя разрешить ему "тихонько уйти в лес", заявляет, что не был за рулем машины, попавшей в ДТП, а также обещает его потом "отблагодарить".

В свою очередь полицейский сказал Трухину, что за такие договоренности предусмотрена уголовная ответственность.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уже отреагировал на произошедшее. Он заявил, что "слугам" стыдно за своего коллегу и что Трухин доже выйти из фракции.

"Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга Народа. Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает - такое решение все равно будет принято", - говорится в заявлении Арахамии.

Также глава фракции призвал Трухина сотрудничать со следствием, чтобы "ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него".

Напомним, авария с участием Трухина произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo.

Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию. 31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

Сам Трухин заявлял, что был на месте ДТП, сотрудничал с полицейскими, готов оказать помощь пострадавшим и в то же время назвал скандал вокруг аварии с его участием "заказным".

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