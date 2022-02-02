- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Зеленский: Сложно предугадать действия России
Россия должна отвести войска от украинской границы, что послужит мощным сигналом о деэскалации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пресс-конференции во вторник, 1 февраля.
При этом он отметил, что сложно предусмотреть дальнейшие действия РФ, в связи с чем и Украина, и мировое сообщество должны готовиться к любому развитию событий и принимать меры по уменьшению рисков.
"Уменьшать риски - это мощная вооруженная армия, которая не наступает. Мы обороняемся. Мы защищаем наше государство. <...> И самое главное - мы защищаем своих людей. И будем это делать", - добавил Зеленский.
Наконец, он сказал, что сейчас РФ проводит некоторые ротации войск на границе с Украиной. "Однако я точно смогу сказать, что Россия увела войска, когда она уведет войска", - резюмировал президент.
Напомним, на встрече с журналистами Борис Джонсон заявил, что вторжение РФ в Украину станет поражением для российского президента Владимира Путина.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet