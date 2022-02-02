Зеленский: Сложно предугадать действия России

И Украина, и мировое сообщество должны готовиться к любому развитию событий, подчеркнул украинский лидер.

Россия должна отвести войска от украинской границы, что послужит мощным сигналом о деэскалации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пресс-конференции во вторник, 1 февраля.

"Война никому не нужна. Но мы никого с оружием к себе на землю не приглашаем. Я точно могу сказать, что изменилось государство, изменилось общество, армия. И теперь оккупации какого-нибудь города или территории не будет", - сказал украинский лидер.

При этом он отметил, что сложно предусмотреть дальнейшие действия РФ, в связи с чем и Украина, и мировое сообщество должны готовиться к любому развитию событий и принимать меры по уменьшению рисков.

"Уменьшать риски - это мощная вооруженная армия, которая не наступает. Мы обороняемся. Мы защищаем наше государство. <...> И самое главное - мы защищаем своих людей. И будем это делать", - добавил Зеленский.

Наконец, он сказал, что сейчас РФ проводит некоторые ротации войск на границе с Украиной. "Однако я точно смогу сказать, что Россия увела войска, когда она уведет войска", - резюмировал президент.

Напомним, на встрече с журналистами Борис Джонсон заявил, что вторжение РФ в Украину станет поражением для российского президента Владимира Путина.

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