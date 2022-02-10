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Сутки в ООС: Боевики стреляли из гранатометов
За прошедшие сутки, 9 февраля, боевики совершили один обстрел на Донбассе. О том, где велась стрельба, сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
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Так, оккупанты нарушили режим прекращения огня неподалеку от Водяного. Они отрыли огонь по позициям украинских военнослужащих из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В ответ бойцы ВСУ открыли подавляющий огонь из разрешенного Минскими соглашениями вооружения, заставив противника прекратить обстрелы.
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Рубежи украинских подразделений остались неизменными, военнослужащие продолжают выполнять задания и контролировать ситуацию в регионе.
Напомним, ранее в ТКГ назвали новое условие, выдвинутое представителями ОРДЛО для открытия КПВВ.
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