Ярош о вторжении РФ: "Попрут – ну будем убивать"

Он призывает не слушать людей, которые ничего не знают о войне, так как ВСУ готовы "очень неплохо".

Бывший глава "Правого сектора" и неофициальный советник главкома ВСУ Дмитрий Ярош рассказал о готовности украинской армии к возможному вторжению России. Он сказал, что сейчас Украина готова к агрессии лучше, чем буквально полгода назад. Слова Яроша прозвучали в эфире "24 канала".

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Так, говоря о возможности вторжения, Ярош ответил, что "не знает", произойдет ли оно. Однако в данном случае лучше следовать лозунгу: хочешь мира – готовься к войне.

"То есть не паниковать, не бояться, а готовиться к битве. Попрут – ну будем их убивать. Не попрут – не будем убивать, все очень просто", – сказал он.

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Вместе с этим Ярош прокомментировал слова российского депутата Владимира Жириновского и главы Беларуси Александра Лукашенко. Первый заявлял, мол войска РФ могут уничтожить ВСУ за 30 минут, а второй говорил, что война с Украиной закончится за 3-4 дня.

"…что произносят клоуны, комментировать обычно не приходится. Жириновский, Лукашенко – это реально клоуны, которые никогда не видели, что такое война", – объяснил он, призвав не слушать тех, кто в войне ничего не понимает.

В данный момент ВСУ подготовлены "очень неплохо", и гораздо лучше, чем буквально полгода назад, в том числе из-за летних назначений. Если к вторжению будет готово руководство, то не будет дестабилизирующих факторов, расшатывающих единство народа, и тогда Украина сможет отразить любую атаку, подчеркнул Ярош.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал базовый сценарий Владимира Путина по Украине.

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