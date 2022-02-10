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Ярош о вторжении РФ: "Попрут – ну будем убивать"
Бывший глава "Правого сектора" и неофициальный советник главкома ВСУ Дмитрий Ярош рассказал о готовности украинской армии к возможному вторжению России. Он сказал, что сейчас Украина готова к агрессии лучше, чем буквально полгода назад. Слова Яроша прозвучали в эфире "24 канала".
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Так, говоря о возможности вторжения, Ярош ответил, что "не знает", произойдет ли оно. Однако в данном случае лучше следовать лозунгу: хочешь мира – готовься к войне.
"То есть не паниковать, не бояться, а готовиться к битве. Попрут – ну будем их убивать. Не попрут – не будем убивать, все очень просто", – сказал он.
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Вместе с этим Ярош прокомментировал слова российского депутата Владимира Жириновского и главы Беларуси Александра Лукашенко. Первый заявлял, мол войска РФ могут уничтожить ВСУ за 30 минут, а второй говорил, что война с Украиной закончится за 3-4 дня.
"…что произносят клоуны, комментировать обычно не приходится. Жириновский, Лукашенко – это реально клоуны, которые никогда не видели, что такое война", – объяснил он, призвав не слушать тех, кто в войне ничего не понимает.
В данный момент ВСУ подготовлены "очень неплохо", и гораздо лучше, чем буквально полгода назад, в том числе из-за летних назначений. Если к вторжению будет готово руководство, то не будет дестабилизирующих факторов, расшатывающих единство народа, и тогда Украина сможет отразить любую атаку, подчеркнул Ярош.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал базовый сценарий Владимира Путина по Украине.
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