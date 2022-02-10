Цена на борщ в Украине за последний год выросла более чем на 30%

Стоимость самого популярного в Украине блюда с февраля прошлого года взлетела более чем на 30%.

| Автор: Шароди Диана

По сравнению с февралем прошлого года, стоимость порции борща взлетела более чем на треть. Так, сейчас борщ на четырех человек, приготовленный по традиционному рецепту, обойдется в 80,92 грн. Еще год назад данный ценник держался на уровне 56 грн.

Об этом сообщает Офис эффективного регулирования (BRDO).

Сообщается, что ингредиенты, входящие в состав борща, дорожали в разной степени. Некоторые прибавили в цене лишь 5%, а некоторые взлетели на 284,4%.

Больше всего выросли цены на овощи — более чем вдвое выросли цены на свеклу и морковь и почти в четыре раза - цена капусты.

Меньше всего прибавил в цене картофель — по сравнению с февралем 2021 года он вырос лишь чуть больше, чем на 5%.

Также не так сильно подорожали свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%).

Отметим, по данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали подсолнечное масло - на 34,2 %, овощи - на 27,5%, сахар - на 22,8% и хлеб - на 19,6%.

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Напомним, в Верховной Раде предложили ввести в Украине новый праздник. Он будет называться День украинского борща, который предлагают отмечать каждую вторую субботу сентября. Подробности указаны на сайте Рады.