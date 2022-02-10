МИД: Пора задавать России болезненные вопросы

Последние два месяца Кремль добивался от Запада ответов на свои "гарантии безопасности"

Утверждения Кремля о "внутреннем конфликте в Украине" являются абсурдом. Поэтому, вместо подготовки ответов на российские ультиматумы, Западу следует задать несколько вопросов самой России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

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"Москва продолжает утверждать, что менее 3% Украины воюют против остальной страны. Это абсурд и манипулирование и искажение реальности", - сказал Кулеба.

В этом контексте глава МИД выразил мнение, что достаточно уже "готовить ответы на манипулирование России", и пришло время задавать вопросы самой Москве.

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"Как вы планируете обеспечивать безопасность не нанося вреда другим странам? Мы должны задавать болезненные вопросы РФ и требовать ответа от нее", - подчеркнул министр.

Напомним, в декабре Россия выдвинула Западу ультиматум по Украине и НАТО. Получив несколько устных отказов на переговорах, Кремль потребовал "письменный ответ" на свои требования.

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