Cosmolot запускает авторизацию игроков с помощью цифровых документов в приложении Дія

Первое лицензионное онлайн-казино Cosmolot внедрило верификацию с помощью цифровых документов в приложении Дія.

Подтверждение личности игрока – обязательная и важная процедура безопасности игорного бизнеса. Чтобы начать игру, необходимо подтвердить возраст, принадлежность платежных карт, отсутствие других аккаунтов на сайте и зависимости от азартных игр. Именно качество авторизации отличает легальные компании от теневых — лицензионное казино не допустит к играм неподтвержденных пользователей, которые не отвечают требованиям законодательства.

Интеграция сервиса ускорит верификацию новых профилей. Ранее игроки загружали фотографии паспорта или ID-карты вручную и ждали ответ до 24 часов. Теперь пользователи могут добавить документы через приложение Дія в несколько кликов и сразу перейти к развлечениям на сайте Cosmolot.

«Партнерство с Министерством цифровой трансформации позволяет нам гарантировать защиту личных данных пользователей и развивать принципы ответственной игры, — говорит Сергей Потапов, СЕО Cosmolot. — Подтверждая документы через сервис Дія, мы не только ускоряем процесс регистрации, но и повышаем доверие наших игроков к развлекательной платформе».

Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет выдана 08.02.2021 года. Решение КРАИЛ №34 от 02.02.2021 сроком на 5 лет.

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Cosmolot запускає авторизацію гравців за допомогою цифрових документів у застосунку Дія

Перше ліцензійне онлайн-казино Cosmolot впровадило верифікацію за допомогою цифрових документів у Дії.

Підтвердження особистості гравця – обов'язкова та важлива процедура безпеки для ігорного бізнесу. Щоб розпочати гру, необхідно підтвердити вік, належність платіжних карток, відсутність інших акаунтів на сайті та залежності від азартних ігор. Саме якість авторизації відрізняє легальні компанії від тіньових — ліцензійне казино не допустить до ігор непідтверджених користувачів, що не відповідають вимогам законодавства.

Інтеграція сервісу також прискорить верифікацію нових профілів. Раніше гравці завантажували фотографії паспорта або ID-картки вручну і чекали на відповідь до 24 годин. Тепер користувачі можуть додати документи через застосунок Дія за кілька кліків і одразу перейти до розваг на сайті Cosmolot.

«Партнерство з Міністерством цифрової трансформації дає нам змогу гарантувати захист особистих даних користувачів та розвивати принципи відповідальної гри, — каже Сергій Потапов, СЕО Cosmolot. — Підтверджуючи документи через сервіс Дія, ми не лише прискорюємо процес реєстрації, а й підвищуємо довіру наших гравців до розважальної платформи».

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет видана 08.02.2021 року. Рішення КРАЇЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.

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