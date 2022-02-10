Литва передаст Украине партию ПЗРК Stinger

Эти зенитно-ракетные комплексы доставят в Украину в ближайшие дни.

Украина получит от Литвы в рамках расширения военной помощи партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сегодня, 10 февраля, во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По ее словам, эти зенитно-ракетные комплексы доставят в Украину в ближайшие дни.

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", - сказала премьер Шимоните.

Читайте также: РФ на 70% готова ко вторжению в Украину - СМИ

Напомним, за последние несколько недель Украина получила от США, Великобритании и других международных партнеров более 1000 тонн различного вооружения и оборудования. Поставки в рамках военной помощи продолжаются.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправила в Украину более 100 спецназовцев (SAS, SBS) в качестве военных советников для передачи опыта украинским военнослужащим.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.