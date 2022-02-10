Одессит покусал и жестоко избил полицейского, приехавшего на вызов

Правоохранитель был госпитализирован, а самого подозреваемого отпустили.

В Одессе мужчина покусал и жестоко избил полицейского, который приехал на вызов. Подробности передает местный Telegram-канал Xydessa.

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Так, сообщается, что инцидент произошел в одном из домов на улице Петрашевского, куда был вызван наряд полиции. На месте происшествия был хозяин дома, мужчина 1963 года рождения. При этом он вел себя агрессивно и неадекватно, на замечания правоохранителей не реагировал и бросался на них.

В один момент гражданин набросился на инспектора 1997 года рождения и стал его бить в область головы и грудной клетки. Мужчине показалось этого мало, и он решил еще и укусить пострадавшего за руку.

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В конечном итоге полицейский попал в больницу. Его госпитализировали с раной правой руки, многочисленными ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Что касается дебошира, то его сначала задержали и привезли в полицию, но затем отпустили под личное обязательство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове за драку с полицией судят семерых человек.

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