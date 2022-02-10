Под Харьковом бизнесмены украли песка на миллиард

Полиция выясняет, почему местные чиновники не заметили огромный песчаный карьер у себя под окнами

На окраине Харькова частные предприниматели незаконно добывали песок и в результате нанесли государству ущерба почти на 1 миллиард гривен. Об этом сообщают прокуратура Харьковской области и Нацполиция.

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По данным следствия, трое бизнесменов в составе "организованной группы" арендовали земельный участок площадью около 2,5 га и оформили разрешение на добычу полезных ископаемых на нем. Однако масштабную добычу песка они организовали на совершенно другом участке площадью более 18 га.

Отмечается, что незаконная добыча ископаемых велась на территории, принадлежащей Харьковскому национальному аграрному университету им. Докучаева и на землях сельскохозяйственного запаса.

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"Нецелевое использование земельных участков, несоблюдение требований нормативных актов по охране окружающей природной среды привели к изменению ландшафта, эрозии почв, деградации земель и невозможности воспроизводства в течение длительного времени экологического равновесия на земельных участках", - заявили в полиции.

9 февраля бизнесменам вручили подозрения в нарушении установленных правил охраны и использования недр, создающих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины). Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Также в прокуратуре пообещали проверить местных чиновников и руководство университета, которые в упор не замечали масштабную добычу песка на своей территории.

Напомним, депутата Киевсовета поймали на взятке, но он сбежал. Депутат Трубицын, по данным СМИ, вместе с сообщниками получил 1,5 млн грн взятки за разрешение на установление МАФов.

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