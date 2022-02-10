ФСБ наняла украинских "титушек" для провокаций в России, - СБУ

Украинские правоохранители говорят, что сорвали российскую спецоперацию

СБУ удалось сорвать спецоперацию российских спецслужб, которые завербовали украинских "титушек" для совершения провокаций против населения РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Согласно разведданым, спецслужбы РФ "тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий", целью которых должно было стать население самой России.

"В этом намеревались обвинить наше государство. (…) Такие действия страна-агрессор могла использовать в качестве очередной причины для оправдания дальнейшего давления на Украину", - говорят в СБУ.

По информации ведомства, россияне завербовали троих жителей Киевской области, которые связаны с миром криминалитета. Им было поручено сформировать две группы по пять человек. Планировалось, что они выедут в Россию по поддельным документам. Первая группа – уже в ближайшие дни.

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Злоумышленникам дали пошаговую инструкцию действий и обещали рассказать все подробности уже на месте, в РФ. Также им обещали по 4 тысячи долларов каждому.

"Кураторы заверили "титушек", что после того как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании", - говорят в СБУ.

Отмечается, что украинским контрразведчикам удалось сорвать российский сценарий, организаторов и сообщников задержали в Киеве и области. По информации СБУ, они являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств и ранее уже неоднократно привлекались "пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных акций" в Украине.

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В СБУ считают, что эти люди причастны к серии провокаций в конце прошлого года, когда были совершены акты вандализма над памятником Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

Утверждается, что один из задержанных причастен к несостоявшимся "проплаченным массовым беспорядкам" в центре Киева, которые планировались на конец января. Эти акции предотвратили правоохранители.

Напомним, на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что по данным разведки США Россия готовит кровавую провокацию с нападением на россиян. Это якобы должно было стать поводом для вторжения в Украину.

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