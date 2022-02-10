В МВФ назвали сроки визита миссии в Украину

Пересмотр программы МВФ состоится в ближайшие пару месяцев при условии достатчного прогресса в ее выполнении.

Миссия МВФ по вопросам второго пересмотра программы stand-by для Украины может пройти в первом квартале, сообщил в четверг, 10 февраля, представитель Фонда Джерри Райс, пишет Интерфакс-Украина.

"Миссия по второму пересмотру, как ожидается, состоится в первом квартале этого года при условии, что будет достигнут достаточный прогресс для достижения целей программы", - сказал он.

Райс добавил, что МВФ следит за развитием событий в Украине, надеясь на снижение напряженности.

Ранее в Мифнине заявили, что миссия МВФ должна приехать в Украину в ближайшие недели. Киев рассчитывает получить от МВФ по действующей программе 2,2 миллиарда долларов. При этом в 2022 году Украина должна выплатить МВФ около 2,4 млрд долларов.