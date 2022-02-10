Зеленский и Столтенберг обсудили саммит НАТО

Обсуждались варианты участия Украины на следующем саммите НАТО и его ожидаемые результаты.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в четверг, 10 февраля.

"Президент и генеральный секретарь обсудили модальности участия Украины в Мадридском саммите НАТО в июне текущего года и его ожидаемые результаты", – говорится в сообщении

Также указано, что собеседники обменялись актуальной информацией о дипломатических мерах, предпринимаемых Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России.

Зеленский поблагодарил за консолидированную позицию стран-членов НАТО относительно необходимости немедленной деэскалации ситуации со стороны РФ.

"Он высоко оценил неизменную приверженность Альянса политике "открытых дверей", а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать союзы в сфере безопасности и определять свой внешнеполитический курс", – отметили на Банковой.

Напомним, пару дней назад президент Польши Анджей Дуда предложил провести переговоры НАТО-Украина. Альянс должен показать, что Украина и Грузия не брошены на произвол судьбы, считает польский лидер.

В свою очередь Столтенберг поддержал идею пригласить Украину и Грузию на саммит НАТО.