На мэра Днепра завели уголовное дело в Беларуси

Борис Филатов организовал снятие государственного флага Беларуси у входа в здание городского совета, считают в Минске.

Власти Беларуси завели уголовное дело на мэра города Днепр Бориса Филатова по подозрению в "разжигании национальной вражды". Об этом сообщает белорусская Генпрокуратура в четверг, 10 февраля.

"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета", – говорится в сообщении.

Данный инцидент в Минске расценивают как "надругательство над исторической и культурной реликвией" и "унижение национальной чести и достоинства белорусов".

"Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог. Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", – заявили в Генпрокуратуре.

Накануне стало известно, что в Днепре перед горсоветом заменили нынешний государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. Официальный Минск направил ноту протеста украинскому МИД в связи с этим.

Сам Филатов напомнил, что флаги Беларуси и других стран на площади возле горсовета появились в 2019 году в рамках молодежного проекта Аллеи многонационального города.

"Молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные. Это ее право. И "власти Днепра" тут молодежи не указ. Потому, что мы живем в свободной стране", – написал мэр.