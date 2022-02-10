Зеленский провел телефонные переговоры с Дудой

Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина – Польша – Великобритания.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в четверг, 10 февраля.

Указано, что Зеленский поблагодарил Дуду за конкретную поддержку со стороны Польши в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины.

Также президент отметил важную роль польского председательства в ОБСЕ с точки зрения обеспечения мирного урегулирования на Донбассе и региональной безопасности в Европе.

Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина – Польша – Великобритания. А также уделили внимание путям реализации основных внешнеполитических приоритетов Украины – курса на вступление в Евросоюз и НАТО.

Кроме того, лидеры Украины и Польши положительно отметили достижение договоренностей по разрешениям на осуществление международных грузоперевозок.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил создание союза между Украиной, Великобританией и Польшей. По его словам, с инициативой создания такого формата выступил Киев в октябре 2021 года. Главной целью союза станет сотрудничество в сфере безопасности.

В свою очередь спикер МИД РФ Мария Захарова назвала "обреченным" союз Украины, Британии и Польши, а также сумела увидеть раскол Европы в этом "тройственном союзе".