На Ровенщине педофила приговорили к пожизненному

Отчим неоднократно насиловал 10-летнюю падчерицу и снимал это на видео. Ролики случайно обнаружила мать девочки.

Жителя Ровенщины, неоднократно насиловавшего свою 10-летнюю падчерицу, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 10 февраля

С января по май 2020 года осужденный совершал развратные действия и насиловал дочь своей сожительницы, а также снимал это на видео. Мать ребенка случайно увидела записи в телефоне мужчины, о чем сразу сообщила в полицию. В суде злоумышленник признал свою вину частично.

В результате его осудили за неоднократное совершение преступлений против половой свободы и приговорили к пожизненному лишению свободы. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, но Верховный Суд жалобы не удовлетворил.

Напомним, что ранее во Львове задержали педофила, напавшего на девочку в школьном туалете. Неоднократно судимый 50-летний мужчина зашел в школьный туалет и, заявив семилетней девочке, что он - врач, потребовал раздеться.

Также сообщалось, что под Полтавой женщина покрывала сына, изнасиловавшего младшую сестру. Жертвой стала 14-летняя девочка - ее 20-летний брат вернулся домой пьяным и изнасиловал ее, пока никого не было дома.