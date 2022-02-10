Под Киевом пожар на мебельном складе тушили 44 пожарных

С огнем боролись более часа. Пожар охватил площадь в две тысячи квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

В Белой Церкви на мебельном складе произошел масштабный пожар. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 февраля в 19:27 в г. Белая Церковь на территории КП Белоцерковского городского совета Белоцерковский грузовой авиационный комплекс в производственно-складском здании по производству мебели (ангарного типа, размером 20х20 м) возник пожар", - говорится в сообщении.

В 20:22 пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров, а в 21:30 ликвидирован.

С огнем боролись спасателя, было привлечено девять единиц спецтехники.

Накануне сообщалось, что во Франции возник пожар на банкнотной фабрике. Пострадали 39 человек, десять из них госпитализированы в том числе двое пожарных.

Добавим, что на территории Карпатнефтехим произошел пожар. Произошло возгорание пиролизной печи в одном из корпусов.

