В Украину из США доставлено уже 1,2 тысяч тонн военной помощи - Резников

Только 10 февраля в Украину прибыло два американских самолета, доставивших 130 тонн военной помощи.

В Украину в четверг, 10 февраля, прибыли очередные два самолета, доставившие военную помощь из США. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Javelin, боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных Сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, доставленный сегодня, составляет около 130 тонн", - написал глава оборонного ведомства в Facebook.

Резников добавил, что на сегодняшний день из США 15 самолетов доставили уже 1,2 тысяч тонн военной помощи.

"Продолжение следует", - пообещал министр.