Венедиктова взяла под личный контроль ДТП с кортежем Ярославского

Резонансное ДТП будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно, пообещала генпрокурор.

Процессуальное руководство досудебным расследованием по делу о смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского будет осуществлять Офис генерального прокурора. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц", - написала она на своей странице в Facebook.

Венедиктова добавила, что гражданин, признавшийся в том, что в момент смертельного ДТП он был за рулем, лжет – "по общему мнению полицейских и прокуроров".

"Дело на моем личном контроле", - подчеркнула генпрокурор.

Также Венедиктова отметила, что резонансная авария будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно. По ее мнению, "незапланированный и поспешный отъезд (Ярославского в Лондон, - ред.) выглядит удивительно.

Отметим, что ранее стало известно, что глава МВД Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина, который подозревается в попытке сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Напомним, 10 февраля сообщили, что авто из кортежа Ярославского насмерть сбило мужчину под Харьковом. Сам Ярославский прокомментировал ДТП, заявив, что спал и ничего не знает. Позже стало известно, что водитель из кортежа Ярославского явился в полицию.