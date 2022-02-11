Встреча советников Нормандии пройдет в марте – СМИ

Место переговоров не имеет значения. Главное, чтобы переговорный процесс был результативными, отметил Ермак.

Следующая встреча советников лидеров "нормандской четверки" запланирована на март. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции, пишет ТАСС.

Отмечается, что 10 февраля в Берлине были "сложные переговоры", которые показали различие в позициях и вариантах урегулирования конфликта на Донбассе. Встреча закончилась "без ощутимых результатов".

Тем не менее, все участники подчеркнули готовность придерживаться минских соглашений.

"Активная работа по их полной реализации будет продолжена", - отметили источники DPA.

Добавим, что глава Офиса президента Андрей Ермак представлявший на переговорах Украину, заявил, что Украина не возражает против переноса заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Турцию.

"Украина слышала о таком предложении турецких партнеров, мы с радостью приняли это", - сказал он, подчеркнув, что Украина готова встречаться в Турции, если все стороны переговорного процесса на это согласятся.

По словам Ермака, главное, чтобы переговоры были результативными.

Также глава ОП подчеркнул, что встреча министров "нормандской четверки" уже не обсуждается. Стороны хотят сразу выйти на переговоры лидеров.