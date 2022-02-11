Под Ровно в результате взрыва в доме погибли два человека

При взрыве пока неустановленного предмета погибли хозяин дома и его знакомый. Взрыв произошел около девяти вечера.

В городе Здолбунов Ровенской области в частном доме произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве по улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию около 21 часа 10 февраля. Известно, что погибли два человека: по предварительной информации это 39-летний собственник жилья и его 46-летний знакомый", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают, какой предмет взорвался.

Ранее сообщалось, что под Одессой в руках бойца взорвалась страйкбольная граната. Происшествие случилось на занятии по огневой подготовке, когда военный решил кинуть свой боеприпас "для лучшего эффекта".

До этого в Запорожской области в результате взрыва гранаты пострадал мужчина. Он в квартире самостоятельно разбирал гранату, в результате чего произошел взрыв. Его доставили в реанимацию.