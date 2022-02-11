Блокировка морей: Украина обратилась в ООН

Постпред Украины обратился к генсеку и к странам-участницам ООН из-за действий России, которая заблокировала судоходство в Азовском и Черном морях.

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН и всем государствам-членам в связи с решением РФ блокировать часть акватории Черного и Азовского морей под предлогом учений. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает Укринформ со ссылкой на постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке.

Отмечается, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выразил решительный протест в связи с этим решением России.

Он указал, что беспрецедентная по охвату площадь проведения военных маневров, которые проводит Россия, практически делает невозможным судоходство в обоих морях, что может иметь сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины.

"Украинская сторона подчеркнула недопустимость подобных агрессивных действий Российской Федерации, которые являются частью ее гибридной войны против Украины. Они демонстрируют нескрываемое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", - отметил Кислица.

Дипломат добавил, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего, странами Черноморского региона, для выработки алгоритма дальнейших действий в ответ на усиление российской угрозы.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест таким действиям РФ, назвав решение о блокировании акватории морей частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что "беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях". В ответ на это в Кремле заявили, что все военные маневры российских кораблей в Черном море в рамках учений соответствуют международному праву. Позже появилась не подтвержденная пока информация, что Россия отменила запланированное ранее блокирование Азовского моря, где собиралась якобы проводить военные учения. Однако РФ по-прежнему планирует блокировать Черное море.