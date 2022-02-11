В Украину доставили еще 90 тонн военной помощи из США

Наша страна уже получила 1300 тонн военного оборудования и боеприпасов от США.

В Украину сегодня, 11 февраля, прибыло 90 тонн боеприпасов в рамках военно-технической помощи со стороны США. Об этом в Facebook сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

По его словам, на данный момент Украины получила от США в рамках военно-технической помощи 1300 тонн военного оборудования и боеприпасов.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина попросит у США не только оборудование и боеприпасы, но также системы противовоздушной обороны. Пока американское ПВО наша страна еще не получила.

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Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания отправила в Украину более 100 спецназовцев в качестве военных советников для передачи опыта украинским военнослужащим. В частности, в нашу страну отправили бойцов SAS, SBS, Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназа.

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