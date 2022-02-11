В 2021 году в Украине разоблачили более 400 онлайн-мошенников

Все чаще к совершению мошенничества в Интернете причастны не отдельные злоумышленники, а преступные группы.

В 2021 году в Украине киберполиция разоблачила и прекратила деятельность 422 онлайн-мошенников. Об этом сегодня, 11 февраля, рассказал начальник отдела противодействия разновидностям онлайн-мошенничеств Департамента киберполиции Иван Тимошенко, сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

По его словам, все чаще к совершению мошенничества в Интернете причастны не отдельные злоумышленники, а преступные группы. В 2021 году украинская киберполиция разоблачила 13 таких групп мошенников, в их состав входило 53 человека.

Самые распространенные преступные схемы: продажа несуществующих товаров, фишинг, просьба знакомых о помощи в социальных сетях, оформление онлайн-кредитов в микрофинансовых организациях.

Тимошенко призвал украинцев соблюдать основные правила кибергигиены, что минимизирует риск пострадать от преступных действий онлайн-мошенников.

Ранее стало известно, что жительница Ивано-Франковской области создала три интернет-магазина, получала от клиентов деньги, но товар им не отправляла. Ее задержали полицейские.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.