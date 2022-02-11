Нидерланды рекомендовали своим гражданам выехать из Украины

Посольство в Киеве рекомендует подумать, насколько важно сейчас оставаться в Украине

Посольство Нидерландов порекомендовало своим гражданам как можно скорее выехать из Украины. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на нидерландские СМИ.

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Отмечается, что во время онлайн-встречи посла Нидерландов в Киеве Йоханнеса де Мола с нидерландской общиной в Украине дипломат рекомендовал своим соотечественникам выехать из Украины. Он отметил, что речь идет об "очень значимых рекомендациях" о добровольном выезде, а не об эвакуации. Также посол заявил, что такие рекомендации исходят из Гааги.

"Центр экстренной помощи под нидерландским флагом создается во Львове, крупнейшем городе Западной Украины, недалеко от польской границы. Нидерландцы могут приехать туда за экстренными документами или информацией", - сказал посол.

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Йоханнес де Мол заявил, что ситуация вокруг Украины сегодня достаточно непредсказуема, поэтому находящиеся в стране нидерландцы должны определиться, насколько необходимо для них оставаться в Украине.

"Если вы решите остаться, это ваша личная ответственность. И имейте в виду, что нам трудно будет помочь вам должным образом, если у вас возникнут проблемы. Я хотел бы сообщить всем: не рискуйте без необходимости и будьте своевременны в принятии решения", - сказал дипломат.

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Также посол подчеркнул, что в случае военной эскалации воздушное пространство над Украиной, скорей всего, будет закрыто. В этом случае иностранцам придется эвакуироваться наземным транспортом, в том числе на личных автомобилях.

"Убедитесь, что ваша машина готова. Убедитесь, что ваш автомобиль полностью заправлен, что у вас есть запасное топливо. Что в машине достаточно одеял, что у вас достаточно воды и еды в дорогу, что у вас есть карта страны", - сказал он.

Напомним, власти США специально сгущали краски о ситуации вокруг Украины. Американское руководство решило застать Путина врасплох и заставить сомневаться в своих спецслужбах.

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