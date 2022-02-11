Высшая опасность. Запад снова заговорил об эвакуации из Украины

Президент США Джо Байден призвал всех американцев, находящихся в Украине, покинуть страну.

США, Нидерланды и другие страны снова заговорили об эвакуации своих сограждан из Украины. “Американские граждане должны уехать сейчас же”, — заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News. Он пояснил, что в ситуации с Украиной власти США ”имеют дело не с террористической организацией, но одной из крупнейших армий в мире”. Президент также отверг сценарий, при котором американские войска будут направлены в Украину для эвакуации сограждан.

Рекомендации США

Чуть ранее 10 февраля Госдепартамент США также обновил свои рекомендации, попросив граждан не ездить в Украину или немедленно покинуть ее территорию ”из-за возросшей угрозы российских военных действий, а также COVID-19”. В конце января ведомство предписало семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину. Вслед за этим о частичной эвакуации дипломатов из Украины объявляли Австралия, Великобритания, Германия, Канада и Япония.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила больше сил к своей границе с Украиной и может приступить к вторжению в любой момент, даже во время зимних Олимпийских игр.

"Проще говоря, мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил на украинскую границу", – сказал Блинкен.

"Как мы уже говорили раньше, мы находимся в окне, когда вторжение может начаться в любое время, и чтобы быть понятным, в том числе во время Олимпиады", - заявил он.

Позиции Нидерландов

Посольство Нидерландов в Украине рекомендовало своим гражданам покинуть страну как можно скорее. Посол Нидерландов в Киеве Йоханнес де Мол заявил, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном выборе покинуть страну на основании очень значимых рекомендаций.

"Центр экстренной помощи под нидерландским флагом создается во Львове, крупнейшем городе Западной Украины, недалеко от польской границы. Нидерландцы могут приехать туда за экстренными документами или информацией", - сказал посол.

По словам посла, ситуация непредсказуема, и нидерландцы должны задать себе вопрос, насколько их пребывание в Украине действительно необходимо.

"Очевидно, что ситуация в Украине и вокруг нее неопределенная, что она может внезапно и достаточно быстро обостриться или выйти из-под контроля. И создается непредсказуемая динамика. Так что актуальный вопрос: действительно ли проживание в Украине необходимо? Это мнение, которое я хотел бы передать вам. Если нет, подумайте о том, чтобы уехать раньше или сейчас", – сказал посол.

Де Мол подчеркнул, что посольству в Киеве будет сложно оказывать адекватную помощь нидерландцам: "Если вы решите остаться, это ваша личная ответственность. И имейте в виду, что нам трудно будет помочь вам должным образом, если у вас возникнут проблемы. Я хотел бы сообщить всем: не рискуйте без необходимости и будьте своевременны в принятии решения".

Посол сказал, что это непростое решение, но отмечает, что любой, кто решит остаться, должен хорошо подготовиться: "Будьте в курсе происходящего, следите за новостями. Честно говоря, мы как посольство можем предсказать, что произойдет, не больше, чем вы. К сожалению, у нас нет хрустального шара. Это может произойти быстро, поэтому важно быть хорошо подготовленным".

По словам Де Мола, в случае обострения ситуации посольство Нидерландов не сможет эвакуировать своих соотечественников. "Что мы можем сделать для вас? Честно говоря, это может быть не совсем то, что вы ожидаете. Если закроется воздушное пространство, вам придется покинуть страну самостоятельно и на собственном транспорте. Мы не можем забрать вас или организовать централизованную эвакуацию", – сказал он.

Посол также указал конкретные меры, которые могут принять граждане Нидерландов. "Если у вас есть собственный транспорт, убедитесь, что ваша машина готова. Убедитесь, что ваш автомобиль полностью заправлен, что у вас есть запасное топливо. Что в машине достаточно одеял, что у вас достаточно воды и еды в дорогу, что у вас есть карта страны".

Во Львове создается центр экстренной помощи для нидерландцев.

"Что мы делаем как посольство, так это готовим место встречи во Львове. Это своего рода место, где люди перед пересечением границы могут собраться, получить последнюю информацию, возможно, перекусить, передохнуть перед тем, как пересечь границу. И если вся связь прервется, что может произойти, вы знаете, что можете отправиться во Львов. Оттуда мы поможем вам, чем сможем, и подготовим вас к пересечению границы", - сказал он.

Действия России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что России, возможно, тоже стоит вывозить своих дипломатов из Украины, если так сделали некоторые страны Запада - потому что "возможно именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал попыткой переложить ответственность на другую сторону заявление Лаврова.

"Хочу официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не готовит, никакие провокации нам не нужны. Все эти сообщения с российской стороны направлены на нагнетание эмоционального состояния и перекладывания ответственности на Украину", - отметил Кулеба.

Он добавил, что среди партнеров Украины благодаря дипломатической работе есть четкое понимание, что ответственность за нынешнюю эскалацию несет РФ.

ЕС спокоен

В ЕС утверждают, что продолжают привычную деятельность в Украине, хотя планирование на случай непредвиденных ситуаций ведется.

"Когда речь идет об эвакуации, то каждая страна имеет свою мотивацию и критерии для решения о том, есть ли потребность в эвакуации граждан. Что касается стран ЕС, то мы продолжаем нашу деятельность в Украине по-прежнему" - сказал представитель Еврокомиссии Петер Стано.

По его словам, Брюссель постоянно производит оценку ситуации в консультациях с государствами-членами в непосредственной близости с Украиной.

"Конечно, мы обеспокоены, мы следим за развитием ситуации очень пристально. Планирование на случай непредсказуемой ситуации происходит, но мы сохраняем нормальную деятельность в Украине, как это было с самого начала кризиса", - подчеркнул спикер.