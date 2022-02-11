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СНБО будет проводить заседания в регионах - Данилов
Встречи будут проходить в регионах, чтобы с местными властями работать над насущными вопросами.
Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет выездным. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Президент поручил, что следующее заседание тоже будет выездное. Президент предложил, чтобы заседание СНБО проводилось не только в Киеве", - сказал он.
Данилов отметил что Владимир Зеленский поручил проводить заседания СНБО не только в столице. Встречи, по словам Данилова, будут проходить в регионах, чтобы с местными властями работать над насущными вопросами.
Напомним, в пятницу, 11 февраля, прошло выездное заседание СНБО в Харькове. Так, на заседание были введены санкции против телеканала НАШ.
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