"Будем воевать за свое": Данилов об угрозе вторжения РФ в Украину

Украина не намерена отдавать свои территории. Защищать страну будут все, сил и средств для этого достаточно, отметил секретарь СНБО.

Харьков в случае вторжения российских войск будет защищен. Свои территории Украина отдавать не собирается. Об этом на брифинге заявил секретарь национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Харьков обязательно будет защищен в случае российского вторжения. Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием Наша страна", - сказал он.

Данилов добавил, что украинцам чужого не надо, но свое отдавать никто не собирается.

"Они знают, что мы будем воевать за свое... Наши мужчины и женщины будут защищать нашу страну, сил и средств сегодня достаточно", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов: Подготовку РФ к вторжению увидит весь мир

Напомним, в пятницу, 11 февраля, прошло выездное заседание СНБО в Харькове. Так, на заседание были введены санкции против телеканала НАШ.



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