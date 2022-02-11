Суд вынес приговор сепаратисту "ДНР" за попытку теракта под Запорожьем

Фигурант завербовал правоохранителя, который должен был взорвать магазин и офис волонтеров, находящиеся в многоэтажке.

Сепаратиста "ДНР" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации и попытку совершить террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что радикально настроенный гражданин Украины стал участником разведывательно-диверсионной группы одного из военизированных подразделений террористической организации "ДНР" и активно участвовал в вооруженном противостоянии Вооруженным Силам Украины на территории проведения антитеррористической операции в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Так, фигурант по заданию "спецслужб ДНР" завербовал оперуполномоченного одного из райотделов ГУМВД в Запорожской области. Злоумышленник собирался совершить теракт в регионе.

Завербованный правоохранитель должен был взорвать магазин, который одновременно являлся офисом волонтерской организации. Помещение расположено на первом этаже многоэтажного дома в городе Днепрорудное.

Теракт накануне предотвратили сотрудники СБУ.

Завербованный оперуполномоченный в 2019 году получил восемь лет и три месяца лишения свободы с лишением специального звания капитан милиции.

Также Korrespondent.net писал, что суд приговорил двух воевавших за "Л/ДНР" к 10 годам. Осужденные с 2014 года состояли в рядах незаконных вооруженных формирований. В частности, обстреливали позиции ВСУ.

Добавим, что воевавший за "ДНР" гражданин Чехии получил 21 год тюрьмы. Изначально бывший профессиональный военный Мартин Сукуп командовал танковым подразделением, а позднее артиллерийской батареей. В "ДНР" он воевал с июня 2014-го по май 2018 года.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet