Украина имеет доступ ко всем портам - Данилов

В случае возникновения угроз от России международные партнеры сразу введут мощные санкции, отметил секретарь СНБО.

Украина на сегодняшний день имеет свободный доступ ко всем портам Азовского и Черного морей, несмотря на блокирование Россией части акватории этих морей под предлогом проведения военных учений. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас на сегодняшний день есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране, и речь идет сегодня как об Азовском, так и о Черном нашем море. У нас есть сегодня определенные предостережения относительно прохода больших кораблей – Панамаксов – которые везут нам уголь, но согласно докладу, который был, на сегодняшний день у нас таких проблем (угрозы судоходству, – ред.) нет", - сказал Данилов.

Он добавил, что в случае возникновения угроз, об этом сразу будут проинформированы международные партнеры и СМИ. Хотя, по словам секретаря СНБО, "партнеры и без нас все это видят, владеют всей информацией, касающейся Черного и Азовского морей".

Секретарь СНБО подчеркнул, что международные партнеры заверили Украину, что санкции в отношении РФ, если она дальше "продвинется" на нашу страну, будут введены мгновенно, и будут очень мощными. Данилов добавил, что в Черном море постоянно находятся "представители кораблей, имеющих непосредственное отношение к странам-членам НАТО".

О том, что РФ перекроет проход торговых судов в Черном и Азовском морях, стало известно 9 февраля. На время проведения российских военных учений в акваториях морей никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено.

Позже стало известно, что РФ отменила блокирование Азовского моря. При этом учения в Черном море не прекращены. А черноморские порты – это 95% украинского экспорта.



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