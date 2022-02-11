Шесть стран посоветовали не ездить в Украину

Дипломаты шести стран считают ситуацию в Украине непредсказуемой из-за российской угрозы.

Министерство иностранных дел Израиля рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину, а также эвакуирует семьи израильских дипломатов. Об этом сообщило посольство Израиля в Украине на своей странице в Twitter в пятницу, 11 февраля.

Указано, что гражаданам Израиля рекомендуют пересмотреть необходимость пребывания в Украине и "избегать приближения к зонам повышенной опасности".

"МИД рекомендует гражданам Израиля воздержаться от поездок в Украину. … Вслед за обнародованием предупреждения о поездках в Украину, МИД Израиля принял решение об эвакуации семей израильских дипломатов", – говорится в сообщении.

При этом указано, что израильское посольство продолжит работать.

Также Черногория, Нидерланды, Япония, Южная Корея и Норвегия посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за российской угрозы. Дипломаты этих стран считают ситуацию в Украине непредсказуемой.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров посоветовал неосновному персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну. По его словам, такое решение принято после того, как россияне посмотрели на действия англосаксонских коллег.

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