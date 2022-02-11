Есть другие пути поставок: Данилов об эмбарго от Лукашенко

ГСМ и электричество в случае эмбарго Беларуси и блокады украинских портов Россией, можно получать из Европы, отметил секретарь СНБО.

У Киева имеется план действий в случае прекращения поставок Беларусью электричества и горюче-смазочных материалов. Однако пока соседняя страна поставок не прекращает. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас есть план действий на любую ситуацию… Сегодня мы не видим прекращения поставок. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Если она не будет поставлять, мы знаем, где мы будем брать топливо", - сказал Данилов.

Он добавил, что если РФ решится на блокаду украинских портов в Азовском и Черном морях, то "у нас есть Европа". Все необходимые объемы будут оттуда доставляться железнодорожным сообщением.

"Будем воевать за свое": Данилов об угрозе вторжения РФ в Украину

Также на брифинге Данилов отметил, что на сегодняшний день Украина имеет доступ ко всем своим портам в Азовском и Черном морях.

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