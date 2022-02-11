Зеленский ввел в действие санкции против телеканала НАШ

Ограничения, в частности, включают блокирование активов, аннулирование лицензий, ограничение торговых операций.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против телеканала НАШ. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно указу №52/2022, санкции вводятся против ООО Наша Прага, ООО Наш24, ООО Наш 365 и кипрской компании Demosena Investments Ltd.

Ограничения включают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых, а также полный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.

Кроме того, другим указом вводятся санкции против российского ООО Витрина ТВ за трансляцию телеканалов РФ.

Отметим, что канал НАШ уже начал пропадать в спутниковом вещании, кабельных сетях и цифровых платформах.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, на выездном заседании в Харькове СНБО ввел санкции в отношении телеканала НАШ, который связывают с бывшим нардепом Евгением Мураевым. Санкции против телеканала НАШ введены на пять лет.

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