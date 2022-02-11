На Буковине фура опрокинула маршрутку с людьми

Водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения и дистанции и допустил столкновение с маршрутным автобусом.

В Черновицкой области в пятницу, 11 февраля, грузовой автомобиль MAN протаранил припаркованный маршрутный автобус Mercedes-Benz 312, который от удара перевернулся. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

ДТП произошло в поселке Лужаны. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения и дистанции и допустил столкновение с маршруткой, в которой находились водитель и семь пассажиров.

Вследствие столкновения и последующего опрокидывания серьезную травмы спины получила одна из пассажирок Mercedes-Benz, ее госпитализировали. Остальных пассажиров доставили в больницу для осмотра.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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Напомним, накануне в Одесской области столкнулись микроавтобус Nissan и тягач MAN. Водитель и двое пассажиров буса погибли на месте.

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