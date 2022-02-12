Суд отправил Трубицына под арест

Также арестованы пятеро других фигурантов дела о получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу, 11 февраля, избрал депутату Киевского городского совета Владиславу Трубицыну, подозреваемому в получении крупной взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом информировала пресс-служба ВАКС.

Так, депутат, член партии Слуга народа, отправлен под арест на 60 дней - до 9 апреля 2022 года - с альтернативной внесения залога в размере 14,9 миллиона гривен.

В случае внесения залога на Трубицына возлагаются обязанности: не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать прокурору или суду об изменении места жительства или места работы, не общаться со свидетелями, сдать документы для выезда из Украины, носить электронное средство контроля.

Кроме того, суд отправил под арест до апреля еще четверых фигурантов дела, которые подозреваются в соучастии в преступлении, с возможностью внесения залога. Таким образом, все фигуранты дела на данный момент находятся в СИЗО.

Напомним, депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын и еще пять человек подозреваются в получении неправомерной выгоды в сумме 1,26 миллиона гривен за содействие в организации розничной торговли в столице.

Накануне под арест был отправлен первый из фигурантов.

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