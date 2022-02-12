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Кулеба провел переговоры с западными коллегами
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером в пятницу, 11 февраля, провел двусторонние телефонные переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок, главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
Темой всех контактов стала ситуация с безопасностью Украины на фоне угрозы вторжения России.
"Подробно обсудили ситуацию с безопасностью на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам", - уточнил Кулеба.
Далее глава МИД Украины переговорил с Боррелем, который заверил Киев в том, что санкции против Москвы уже готовы.
"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию с безопасностью. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за жесткую позицию и готовность к решительным действиям", - говорится в сообщении.
Наконец, у Кулебы состоялся разговор с главой Госдепа США Блинкеном, который пообещал Украине экономическую поддержку.
"Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо помощи в сфере безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", - написал украинский дипломат.
Отметим, контакты Киева с западными партнерами состоялись на фоне новостей из Белого дома и ряда СМИ о том, что Россия начнет вторжение в Украину в ближайшие дни - до 20 февраля.
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