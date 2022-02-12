Полицейскому из Кривого Рога грозит до 8 лет тюрьмы за смертельное ДТП

В аварии, которую спровоцировал сотрудник правоохранительных органов, погиб отец пятерых детей.

Госбюро расследований сообщило о подозрении оперуполномоченному из Криворожского райуправления полиции за ДТП, в котором погиб 40-летний мужчина. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила пресс-служба ГБР.

Как указано, смертельная авария произошла 26 октября прошлого года. Полицейский, находясь за рулем собственного авто, Chevrolet, выехал на встречную полосу, где задел автомобиль Таврия.

В результате Таврию отбросило на "встречку", где ее протаранил маршрутный автобус. От полученных травм водитель Таврии погиб на месте аварии. У него остались жена и пятеро детей.

Также в ДТП были повреждены еще два автомобиля.

Оперуполномоченному сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

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Ранее в Тернополе автомобиль полиции во время преследования нарушителя врезался в здание полицейского дорожного поста. Полицейский, находившийся на переднем пассажирском сиденье, получил травму спины.

До этого, в канун Нового года, под Киевом автомобиль полиции протаранил стоявшие после ДТП машины. О пострадавших не сообщалось.

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